DEATHSTARS: Tourverschiebung & neue Termine bekannt gegeben!

Die kommende Tour der DEATHSTARS musste aufgrund von Verzögerungen im Aufnahmeprozess verschoben werden. Alle bisher gekauften Tickets sind auch für die neuen Termine und Locations gültig.



Sänger Whiplasher Bernadotte kommentiert: "Wir bedauern es sehr, euch dies mitteilen zu müssen, aber aufgrund familiärer Gründe und einer komplizierten Zeit persönlicher Verpflichtugnen, erscheint das neue DEATHSTARS Album erst im Sommer 2020 - anstelle im späten Frühjahr - und die Tour wird danach beginnen. Manchmal ist die geplante Dunkelheit nicht mit dem Chaos der Realität kompatibel. Geplant oder nicht - die Dunkelheit das tut, was sie am besten kann - dann wird es Dunkelheit werden, selbst im Herbst 2020. Macht euch bereit!"



Hier die neuen Termine im deutschsprachigen Raum:



25.09. D Hamburg – Markthalle

26.09. D Berlin – Krieg und Frieden

27.09. D Leipzig – Hellraiser

01.10. AT Wien – Szene

09.10. CH Zürich – Plaza

10.10. D München – Strom

11.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

12.10. D Köln – Luxor

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: deathstars