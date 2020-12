DEATH ANGEL: Video zu 'Aggressor', Live-Stream heute und morgen

Die US-Thrasher DEATH ANGEL haben ein animiertes Video zu den Kied 'Aggressor' von "Humanicide" veröffentlicht:

Rob Cavestany sagt über das Video: "Die Idee begann als Visualizer für den Song, doch als wir das Material sahen, waren wir derart angefixt, dass uns sofort klar war, wir müssen daraus ein komplettes Video machen. Ben hat es hervorragend geschafft, das Konzept von 'Aggressor' zu visualisieren und sein künstlerisches Konzept ist für DEATH ANGEL einzigartig. Angesichts der äußeren Umstände hätte die Zeit für diesen Release gar nicht besser sein können! Aber schaut es euch selbst an..."

Am 19.12. und 20.12. wird die Band jeweils eine Live-Show spielen und als Stream veröffentlichen. Wer dabei sein möchte, kann ein Ticket oder ein Ticket mit T-Shirt hier erwerben für den 19.12. und für den 20.12..

Das Ticket ist bis zu 72 Stunden nach dem Event gültig, man muss also die erste Show nicht mitten in der Nacht schauen, denn die Show beginnt um 20:00 Uhr, doch das ist die lokale Zeit an der US-amerikanischen Westküste. Mit dem Ticket kann man bequem jederzeit schauen. Das zweite Konzert beginnt um 21:00 Uhr europäischer Zeit, das geht dann.

Die Band sagt zu den Weihnachtsshows: "Die Show muss weitergehen! Die siebte jährliche DEATH ANGEL Xmas Show wird aus dem Great Northern in San Francisco an zwei Terminen im Dezember gestreamed werden. Zu Ehren dieser Tradition bereiten wir uns aktuell darauf, vor eine Powershow voller Überraschungen zu liefern, die euch dazu bringen wird, im Wohnzimmer herumzuthrashen! Während wir die Gesichter all jener wundervollen Menschen vermissen, die jedes Jahr von nah und fern kommen, um das Jahr mit uns zu beenden, freuen wir uns sehr, in diesem Jahr auch den Rest der Welt einzuladen, um Teil dieser Feier des Lebens und der Musik zu werden."