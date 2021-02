Das kanadische Vorreiter-Duo in Sachen Bass-Drums-Gesang wird am 26.03.2021 sein neues Album "Is 4 Lovers" herausbringen. Das Stück 'One + One' hatte gerade Online-Premiere.

