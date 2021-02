DECLINE OF THE I: Neues Video, neues Album

Die französischen Post-Black-Metaller von DECLINE OF THE I veröffentlichen am 26.03.2021 via Agonia Records ihr neues Album mit dem Titel "Johannes". Zur ersten Single 'A Veil Of Splendid Lies' ist jetzt ein Video verfügbar.

Das Album wird die folgenden fünf Titel enthalten:

1. A Selfish Star

2. The Veil of Splendid Lies

3. Act of Faith

4. Tethering the Transient

5. Diev Vide



Auf der Homepage der Band kann man mehr zu Merch-Produkten, Vorbestellung und Album-Formaten erfahren.