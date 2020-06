DEEP PURPLE: Neuer Track von

Das neue Album der Legende DEEP PURPLE, "Whoosh!", wirft seine Schatten voraus. Morgen, am 20.06.2020, veröffentlichen die Briten eine streng limitierte Vinyl-EP, die ausschließlich in ausgewählten Indie-Shops erhältlich sein wird. Darauf findet ihr neben den beiden bereits bekannten Songs 'Throw My Bones' und 'Man Alive' noch die bislang unveröffentlichte Nummer 'The Power Of The Moon'. Dieser wird vorab ausschließlich auf diesem Vinyl zu hören sein und nicht zusätzlich digital erhältlich sein.

"Whoosh!" erscheint als limitiertes CD+DVD Mediabook (inkl. einstündigem Video "Roger Glover and Bob Ezrin in Conversation" und der erstmaligen Veröffentlichung der vollständigen Perfomance der Band beim Hellfest 2017), 2LP+DVD Edition, limitiertes Boxset und als digitale Version am 07. August 2020 über earMUSIC.



Das Boxset beinhaltet die 2LP Gatefold, das CD+DVD Mediabook, drei 10” Vinyls mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen von DEEP PURPLEs Performance in Rio 2017 "The inFinite Live Recordings, Vol. 2”, ein exklusives DEEP PURPLE Collector’s T-Shirt sowie drei Art Prints.



Das Album kann hier vorbestellt werden