DEFTONES: YouTube Event zum 20. Jubiläum von

Eines der wegweisendsten Alben der Rock-Geschichte feiert heuer seinen 20. Geburtstag: DEFTONES' "White Pony". Die Alternative-Metal-Veteranen aus Sacramento organisieren dafür am 22. Juni eine Global Listening Party auf dem bandeigenen YouTube-Kanal. Hier geht's lang, und los geht es um 18Uhr Pacific Standard Time - nach unserer groben Schätzung also um 3 Uhr nachts am Folgetag europäischer Zeit.

Quelle: Head of PR Redakteur: Timon Krause Tags: deftones white pony 20 jubiläum 20th anniversary global listening partyy