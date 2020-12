DEICIDE: Musik mit Sauce!

Musikalisch ist das ja nicht gerade meine Baustelle, aber kulinarisch könnte es da durchaus eine Überschneidung geben, denn die Band hat auf der Merchandise-Seite jsrdirect.com eine neue scharfe Sauce mit dem Namen "Devil's Dick Hot Sauce" zum Kauf eingestellt. Untertitel: "It burns when you put in in your mouth". Okay, ich habe nichts anderes erwartet. Hier gibt es die Sauce, die Bundles mit Patch und T-Shirt sind leider bereits ausverkauft.



