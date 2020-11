DEINE LAKAIEN: Doppel-Album

Die Band DEINE LAKAIEN wird am 16.04.2021 ein neues Doppelalbum mit dem Namen "Dual" veröffentlichen. Mit 'Because The Night' ist bereits die erste Single erschienen.



Die Band teilt dazu folgendes mit: Liebe Musikfreundinnen und -freunde,

wenn uns das Jahr 2020 eines gelehrt hat, dann dass alles anders kommt als man denkt — und auch geplant hat. Corona sei Dank wurden viele unserer ursprünglichen Absichten und Pläne komplett über Bord geworfen, von der verschobenen Herbst-Tour bis zur eigentlich schon für dieses Frühjahr geplanten Ankündigung und Fertigstellung unseres kommenden, nunmehr zehnten Studio-Albums. Aber jetzt ist es endlich so weit, endlich haben wir alle Puzzle-Stücke beisammen und endlich können wir diese frohe Kunde mit euch allen teilen.



Am Freitag, den 16. April 2021 erscheint mit "Dual" unser bislang mit Abstand aufwändigstes Studio-Album, gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Wieso? Weshalb? Warum?

Weil wir uns das erste Mal an ein Doppel-Konzept-Album gewagt haben. Weil wir zum allerersten Mal ein Album mit zehn Songs aufgenommen haben, die uns beide, oder aber auch nur individuell, begeistert, berührt, inspiriert, geformt oder geprägt haben. All diesen Stücken sind wir mit großem Respekt begegnet und haben probiert, die Original-Kompositionen in typische Deine Lakaien-Soundsphären umzuarrangieren.



Der Clou ist jedoch, dass das andere Album wiederum zehn komplett neue Eigenkompositionen enthält, die sich wiederum auf je einen der Songs, den wir gecovert haben, bezieht: Ganz gleich ob textlich, musikalisch, stimmungstechnisch oder inhaltlich. Dies war für uns eine immens spannende Herausforderung und wir freuen uns sehr darüber, dass HEUTE mit 'Because The Night' die erste Single aus dem kommenden Studio-Doppel-Album erschienen ist, zu dem es auch ein spezielles Lyric-Video gibt. Einen Monat später, am Freitag, den 18. Dezember 2020, erscheint dann die zweite Single; ein brandneuer Song unsererseits namens 'Because Of Because', der wiederum Bezug nimmt auf das von Patti Smith und Bruce Springsteen geschriebene 'Because The Night'.



Wir bedanken uns für eure Geduld, eure Treue und freuen uns (hoffentlich) auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.

Bleibt gesund!

Eure Lakaien Ernst + Alexander und das gesamte Team"



Der Vorverkauf des Albums hat bereits begonnen. Es wird als Doppel-CD-Version im Mediabook, als Doppel-LP-Variante im Gatefold-Cover, als limitiertes Hardcover-Art-Book sowie als ebenfalls strikt auf weltweit 999 Exemplare limitiertes Complete Box Set geben, welches wiederum allerlei exklusive und nur in dieser Box erhältliche Beigaben enthalten wird. Natürlich wird das Werk auch als Download sowie über alle Streaming-Portale erhältlich sein.



Für 2021 sind folgende Konzerttermine geplant, die aus der Tourverschiebung resultieren:

16.10.2021 Wiesbaden-Kurhaus

17.10.2021 Ludwigsburg-Scala

19.10.2021 Leipzig -Gewandhaus

28.10.2021 Köln-Tanzbrunnen

29.10.2021 Bremen-Metropol Theater

04.11.2021 Dresden-Kulturpalast

05.11.2021 Berlin-Admiralspalast

