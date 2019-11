DELAIN: Details zum neuen Album

Nachdem die niederländische Band DELAIN kürzlich mit 'One Second' und 'Burning Bridges' zwei neue Songs veröffentlicht hat, gibt es nun weitere Details zum neuen Album. Es trägt den Namen "Apocalypse & Chill" und wird am 07.02.2020 via Napalm Records erscheinen.



Die komplette Tracklist liest sich so:

1. One Second

2. We Had Everything

3. Chemical Redemption

4. Burning Bridges

5. Vengeance

6. To Live Is To Die

7. Let's Dance

8. Creatures

9. Ghost House Heart

10. Masters Of Destiny

11. Legions Of The Lost

12. The Greatest Escape

13. Combustion



Aktuell ist die Band mit ARKONA auf Tour.



Zu folgenden Terminen besteht die Möglichkeit:

29.11.19 DE - Berlin / Lido

30.11.19 DK - Copenhagen / Pumpehuset, Store Sal

01.12.19 DE - Hamburg / Gruenspan

03.12.19 DE - Hannover / Musikzentrum Hannover

04.12.19 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

05.12.19 FR - Villeurbanne / Transbordeur

06.12.19 FR - Paris / Carbaret Sauvage

Quelle: Napalm Records Redakteur: Swen Reuter