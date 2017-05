DEMONS AND WIZARDS: Drittes Album wird kommen!

Ja, richtig gehört, Jon Schaffer (ICED EARTH) und Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) haben den Plan mehr als nur ins Auge gefasst, ein drittes DEMONS AND WIZARDS-Album nach dem selbstbetitelten Debüt 1999 und "Touched By The Crimson King" 2005 folgen zu lassen. Sagte zumindest Jon Schaffer im Interview mit Metal Wani in London. Es wird zwar noch ein wenig dauern, da die beiden sehr beschäftigt sind, aber man kann sich ja schon einmal vorfreuen.

Quelle: Youtube Redakteur: Frank Jaeger Tags: demons and wizards jon schaffer iced earth hansi kürsch blind guardian