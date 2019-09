DEMON - neuer Song, neuer Videoclip

Wie bereits berichtet, wird von DEMON zum Slot-Game "The Devil Rides Out" über GMR-Music am 26.09.2019 ein Soundtrack-Album erscheinen. Zum Titelstück und einzigen exklusiven Track der Compilation hat die Band nun ein krudes Musikvideo gedreht und veröffentlicht.







Trackliste:

1. Full Moon

2. Night Of The Demon

3. Deliver Us From Evil

4. Sign Of A Madman

5. One Helluva Night

6. Don't Break The Circle

7. The Plague

8. Get The Hell Outta Here

9. The Devil Rides Out

10. Beyond The Gates

11. Total Possession

Vorbestellungen für CD oder Vinyl, beides auch im Bundle mit T-Shirt, gibt es bei GMR Music.

