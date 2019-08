DENNER'S INFERNO - Debüt-EP in wenigen Wochen

Wie eben berichtet, hat sich die dänische Heavy-Metal-Legende MERCYFUL FATE frisch reformiert, allerdings ohne Urmitglied und Gitarrist Michael Denner. Jener geht einstweilen mit einer eigenen Band an den Start, die unter dem Namen DENNER'S INFERNO firmiert und am 24.08.2019 ihre Debüt-EP "Fountain Of Grace" veröffentlichen wir, die über Mighty Music als CD und Vinyl erscheinen und vier neue Songs enthalten wird. Zur Band gehören neben Michael Denner seine bereits von Denners Rockband TRICKBAG bekannten Mitstreiter Flemming Muus (Bass) und Bjarne Holm (Drums) sowie als Sänger der US-Amerikaner Chandler Mogel. Widmen möchte sich die neue Band kompromisslosem Heavy Rock im Stile der Siebziger.



Den Titelsong der EP könnt ihr bereits auf YouTube bestaunen:





