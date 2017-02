DEPECHE MODE: Neues Album!

Die Herzen dürften so langsam höher schlagen: Am 3. Februar veröffentlicht DEPECHE MODE die neue Single 'Where's The Revolution' - ein erstes Zeichen vom Album "Spirit"!

Dieses erscheint am 17. März via Colombia Records. Im Anschluss an den CD-Release brechen die Synth-Götter aus dem Vereinigten Königreich zur großen Welttournee auf:

27.05.2017 Leipzig, Festwiese

05.06.2017 Köln, Rheinenergie-Stadion

07.06.2017 Dresden, Ostragehege (Festwiese)

09.06.2017 München, Olympiastadion

11.06.2017 Hannover, HDI Arena

12.06.2017 Hannover, HDI Arena

20.06.2017 Frankfurt, Commerzbank-Arena

22.06.2017 Berlin, Olympiastadion

04.07.2017 Gelsenkirchen, Veltins Arena

