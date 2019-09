DESPISED ICON und das Fegefeuer

Das kommende Album der kanadischen Deathcore'ler wird "Purgatory" heißen und am 15. November erscheinen. Daraus können wir schon einmal den Titeltrack sehen und hören: Youtube.

Heftig, heftig. Die Band sagt: "Endlich können wir euch neue Musik präsentieren! So viel Zeit haben wir wirklich noch nie in den Schreib- und Aufnahmeprozess investiert. Wir könnten jetzt weit ausholen und erzählen, dass diese unsere bislang härteste, schnellste und abwechslungsreichste Platte sei, aber wir lassen die Musik lieber für sich sprechen. Unsere Band existiert nun seit 17 Jahren, weshalb wir uns hiermit bei unseren treuen Fans bedanken möchten. Wappnet euch für "Purgatory".“

Hier ist die Trackliste:

01. Dernier Souffle

02. Purgatory

03. Light Speed

04. Slow Burning

05. Snake In The Grass

06. Vies D'Anges

07. Moving On

08. Unbreakable

09. Apex Predator

10. Legacy

11. Dead Weight