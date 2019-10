DESTRUCTION: Thrash Alliance Tour 2020 angekündigt!

Im Frühjahr 2020 wird sich die deutsche Thrash-Instituton DESTRUCTION mit den niederländischen Death/Thrash-Monstern LEGION OF THE DAMNED, den griechischen Thrash Metal-Maniacs SUICIDAL ANGELS und den deutschen Death-Thrashern FINAL BREATH zusammentun, um Europa zu betouren.



DESTRUCTION-Sänger/Bassist Schmier kommentiert: "Yeah, die »Thrash Alliance« meldet sich mit einem gewaltigen Schlag zurück! Wir freuen uns, dieses starke Billing als Headliner anzuführen. Alle Bands haben in letzter Zeit wirklich eindrucksvolle Platten veröffentlicht und stehen uns in nichts nach, was Einzigartigkeit und Live-Energie angeht! Wir werden eine bemerkenswerte neue Setlist mit vielen Klassikern und natürlich einigen der brandneuen Brecher von »Born To Perish« präsentieren! Kommt vorbei und holt euch eine Thrash-Vollbedienung ab."



Maurice von LEGION OF THE DAMNED fügt hinzu: "Wir können es kaum erwarten, endlich wieder auf Tour zu gehen und arbeiten bereits an einer speziellen Setlist, die Songs enthalten wird, die wir noch nie oder seit Langem nicht mehr live gespielt haben. Macht euch bereit - LEGION OF THE DAMNED is ready to rumble.“



SUICIDAL ANGELS-Sänger Nick bezieht Stellung: "Nach der Veröffentlichung unseres neuen Albums »Years Of Aggression« können wir euch endlich die versprochenen guten Neuigkeiten bringen! Seid gewappnet! Wir werden mit keinen Geringeren als den deutschen Titanen DESTRUCTION, Hollands Speerspitze, LEGION OF THE DAMNED, sowie der Hammertruppe FINAL BREATH auf Tour gehen und euch einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpassen! Checkt die Termine und Städte, sucht den nahegelegensten Club und lasst euch dieses Thrash Metal-Inferno nicht entgehen! Keine Ausreden!"



Heiko von FINAL BREATH schließt ab: "Wir sind vergangenes Jahr - nach einer langen, 14-jährigen Pause - endlich in Form von »Of Death And Sin« zurückgekehrt. Wir wussten nicht, was passieren würde, doch die Reaktionen unserer Fans und der Presse haben uns umgehauen. Dieser Geschichte können wir nun ein neues Kapitel hinzufügen, denn wir werden uns mit einem großartigen Thrash Metal-Package auf Tour begeben: DESTRUCTION, LEGION OF THE DAMNED, SUICIDAL ANGELS... Geht es besser? Für uns wird ein Traum wahr!"



Hier die Termine:



»Thrash Alliance Tour 2020«

DESTRUCTION

w/ LEGION OF THE DAMNED, SUICIDAL ANGELS, FINAL BREATH



13.02. A Dornbirn - Conrad Sohm

14.02. D Leipzig - Felsenkeller

15.02. D Bochum - Matrix

16.02. D Trier - Mergener Hof

17.02. D Köln - Essigfabrik

18.02. NL Tilburg - 013

19.02. NL Hengelo - Metropool

20.02. B Roeselare - TRAX

21.02. D Hamburg - Kultur Palast

22.02. D Geiselwind - Eventzentrum

23.02. D Mannheim - MS Connexion Complex

25.02. D Hannover - MusikZentrum

26.02. CZ Uherské Hradiště - Klub Mír

27.02. CZ Pilsen - Šeříkovka

28.02. D München - Backstage

29.02. CH Aarau - KIFF

01.03. I Mailand - Legend Club

