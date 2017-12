DESTRUCTION: Wiedergutmachung bei Mannheim-Konzert

Im Herbst 2016 haben die deutschen Thrasher DESTRUCTION auf Grund verschiedener Probleme auf der Anreise nach Mannheim das dort geplante Konzert erst mit großer Verspätung spielen können. Erst mitten in der Nacht enterten Schmier und Co. die Bühne, entsprechend der Uhrzeit natürlich nur noch vor wenigen Besuchern.

Als kleine Wiedergutmachung laden DESTRUCTION am 27.12.2017 wieder nach Mannheim in den 7er Club. Dabei erhält jeder, der seine Eintrittskarte vom damaligen Konzert am Merch-Stand vorzeigt, eine kleine Überraschung als Entschädigung.

Bei dem Konzert wird Destruction im Rahmen ihrer "Thrash Anthems II"-Veröffentlichung sicherlich diverse alte Klassiker auf die Bühne bringen.

Unterstützt wird Destruction von FINAL BREATH und HELL PATRÖL.