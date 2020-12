DESTRUCTION: Live Show Stream an Neujahr!

Die deutschen Thrash Urgesteine DESTRUCTION stehen in den Startlöchern, um dem Jahr 2020 einen letzten, wohlverdienten Tritt in den Allerwertesten zu geben! Ihr Event "THRASH INTO 2021 - The Ultimate Live Stream Attack" wird live im Z7 in Pratteln (CH) aufgenommen und an Neujahr via MANDOLIN weltweit als Stream übertragen.



DESTRUCTION - THRASH INTO 2021

1. Januar 2021 - 20:00 Uhr



Tickets für die Show sowie weitere Infos gibt es HIER!



Ticketkäufer können sich die Show on-demand noch 48 Stunden nach Ende der Übertragung anschauen!



DESTRUCTION-Frontman SCHMIER sagt dazu: "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass unser MANDOLIN-Streaming-Ticket jetzt verfügbar ist. Weiterhin haben MERCH FACTORY zwei exklusive Event-Shirts und ein Merch-Bundle für euch. Das ist für uns alle Neuland. Aber momentan ist ein Event wie das hier die einzige Möglichkeit, das Feuer am Brennen zu halten, uns Hoffnung zu geben, uns zu beschäftigen und zu unterhalten, und uns hoffentlich dabei zu helfen, diese Krise zu überleben, die unsere Branche und unseren Berufsstand derart lähmt.



Die Show selbst wird im Z7 gefilmt, dem Schweizer Premium-Konzert-Tempel in Pratteln. Wir werden euch ein "völlig übertriebenes" Konzert abliefern, ein absolut einmaliges Event in Extralänge, mit ganz besonderer Setlist, einigen Überraschungen und der kompletten Headliner-Produktion, natürlich in erstklassiger Bild- und Soundqualität.



DANKE, dass ihr dabei seid! Euer Support legt den Grundstein für all unsere zukünftigen Projekte, wir sind überglücklich, solche loyalen Fans auf der ganzen Welt zu haben! Ich kann nur hoffen, euch alle möglichst bald "in echt", bei einer richtigen Show wieder zu sehen, denn wir alle wissen doch, dass nichts die Spannung, die Energie, die Power und die Gesamterfahrung eines gut besuchten Livegigs schlagen kann! UNITED WE STAND!!!



Viel Spaß bei dem Event und bleibt gesund!"

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: destruction thrash into 2021