DESTRUCTION mit Visualizer zum neuen Song!

DESTRUCTION veröffentlicht am 09.08.2019 via Nuclear Blast das neue Studioalbum "Born To Perish". In einem Visualizer kann man sich den Titeltrack mit passender Untermalung angucken:

https://www.youtube.com/watch?v=lad5XCWmbBo

Die Tracklist sieht so aus:

01. Born To Perish

02. Inspired By Death

03. Betraya

04. Rotten

05. Filthy Wealth

06. Butchered For Life

07. Tyrants Of The Netherworld

08. We Breed Evil

09. Fatal Flight 17

10. Ratcatcher

11. Hellbound (bonus track)