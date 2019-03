DESTRUCTION mit neuem Album!

Ganz offiziell ist das Release-Date und der Albumtitel noch nicht bekanntgegeben worden, jedoch hat Schmier in einem Interview mit unserem Magazin erzählt, dass die neue Langrille der deutschen Thrasher aller Voraussicht nach am 08.08.2019 veröffentlicht wird und die Scheibe den Namen "Born To Parish" tragen wird.

Es ist das erste Album in der neuen Vier-Mann-Besetzung und Schmier beschreibt es als "schnell, hart und trotzdem catchy".

Das und einiges anderes (u.a. Aussagen zu einer potentiellen Big Teutonic Four-Tour) lest ihr in den kommenden Tagen in unserem Interview mit Schmier und Mike!