DEVILDRIVER kündigt Doppelalbum-Saga an!

DEVILDRIVER wird am 09.10.2020 via Napalm Records das neue Album "Dealing With Demons I" veröffentlichen, dabei handelt es sich um den ersten Teil einer Doppelalbum-Saga.

Mit dem Track 'Keep Away from Me' kann man sich bereits einen ersten Eindruck machen:

https://www.youtube.com/watch?v=PjACk_dw1v8

Die Tracklist von "Dealing With Demons I" liest sich wie folgt:

01. Keep Away From Me

02. Vengeance Is Clear

03. Nest Of Vipers

04. Iona

05. Wishing

06. You Give Me A Reason To Drink (feat. Simon Blade Fafara)

07. Witches

08. Dealing With Demons

09. The Damned Don't Cry

10. Scars Me Forever