DEVIN TOWNSEND macht Benefiz aus der Quarantäne

Devin macht aus seiner Situation nicht nur etwas für sich, sondern unterstützt damit auch noch diejenigen, die momentan ungewöhnlich viel Arbeit haben: Die Arbeiter im Gesundheitswesen. Das macht er durch Live-Show-Streams, deren Einnahmen immer einem damit zusammenhängenden Zweck zugute kommen. Die erste Show war für das General Hospital in Vancouver und er verkautfe fast 2000 Online-Tickets, sodass fast $50000 zusammenkamen. Davon gibt es jetzt einen Stream für alle, bei dem der Meister offensichtlich auch ordentlich Spaß hatte: Youtube.

Es sid bereits zwei weitere Shows geplant, nämlich am 25.4. um 12 Uhr mittags Pacific Time, was perfekte 19:00 Uhr MESZ sein müsste, für das NHS im Vereinigten Königreich, und am 2.4. zur gleichen Tageszeit für die Krankenhäuser in New York. Tickets gibt es hier.