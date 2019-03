DE MORTEM ET DIABOLUM 2019: SCHAMMASCH bestätigt

Für das Festival DE MORTEM ET DIABOLUM 2019 wurde jetzt die Band SCHAMMASCH bestätigt. Das letzte Mal hat die Band 2016 in Berlin gespielt.



Das aktuelle Programm sieht so aus:

ASCENSION

SINMARA

SCHAMMASCH

MEMBARIS

ARROGANZ

HALPHAS

GROZA

Aktuell sind bereits Early-Bird-Tickets für 60,00 Euro anstatt 68,00 Euro erhältlich. Das Festival findet vom 13.12. bis 14.12.2018 im Berliner Columbiatheater statt.

