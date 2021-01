DIE APOKALPYTISCHEN REITER: 2018er Wacken Show auf Youtube

Die deutschen Metaller haben ein Rezept gegen die bühnenlose Zeit. Wenn wir sie schon nicht wirklich live sehen können, dann kommt die Bühne zu uns ins Wohnzimmer, und zwar die ganz große. 2018 war die Band in Wacken und hat den Gig ausgezeichnet. Jetzt gibt es die ganzen siebzig Minuten im Stream:

Die Band sagt: "Wir erinnern uns gern an den Sommer 2018, es war unsere erste Festival-Saison für "Der rote Reiter" und jedes Wochenende fuhren wir kreuz und quer durchs Land. Es war zwar bereits der achte Auftritt für uns auf dem Wacken, aber es war die erste Show seit 2013 und entsprechend aufgeregt waren wir auch. Aber selbst ein Mischpult, welches 10 Minuten vor Showtime auf der Bühne seinen Geist aufgab, konnte uns die Laune verderben und wir konnten die Show zusammen mit Zehntausenden Reiterfans gebührend feiern. Dank Multitrack-Audio Aufnahmen und meheren Kameras konnte die Show sehr gut eingefangen werden. Mit etwas Wehmut sieht man sich diese Bilder heute an, wo sind die tollen Tage von früher geblieben, mag man sich fragen. Nach Ebbe kommt die Flut und bringt das Leben mit, lautet eine unserer Textzeilen.

Wir hoffen, sie spendet ebenso etwas Trost und Hoffnung in diesen dunklen Tagen wie die Show selbst."