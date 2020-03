DIE HAPPY mit Videopremiere!

Das neue Album "GUESS WHAT!" von DIE HAPPY wird am 10. April veröffentlicht. Heute feiert das Video zu dem Stück 'Here I Am' Premiere. Aufgrund von COVID19 und den aktuellen europaweiten Reisebeschränkungen musste der Videodreh auf die Apartments der Band beschränkt werden! Herausgekommen ist ein Aufruf zu STAY HOME und dennoch ein humorvolles Video, das ihr euch hier ansehen könnt:











