DIE HAPPY und mehr rocken für die Rechte der Tiere: ROCK FOR ANIMAL RIGHTS

Dieses besondere Festival wird in Sandstetten-Offenwarden als ROCK FOR ANIMAL RIGHTS OPEN AIR stattfinden. Mit dabei werden DIE HAPPY, WARRANT, TARCHON FIST, IVORY TOWER, NIKKI PUPPET und zahlreiche andere sein. Hier ist die bisherige Running Order:

Freitag, 13.07.2018

16:30 - 17:15 Hertzschlag (Neue Deutsche Härte aus Hannover-Burgdorf)

17:30 - 18:15 Sober Truth (Progressive Thrash Metal)

18:30 - 19:15 Ivory Tower (Prog Metal, Power Metal, Rock, aus Hamburg)

19:30 - 20:15 Gentility (Harter Gitarrenrock mit deutschen Texten aus Oldenburg)

20:45 - 22:00 5th Avenue (Erdige Rock-/Metalmusik mit Südstaaten- und Stonerflair aus Hamburg - die Wacken-Pioniere)

22:30 - 24:00 Die Happy (Rock)

00:15 - 01:00 Nikki Puppet (Purer Rock´n´Roll aus Hannover)

01:15 - 02:00 t.b.a



Samstag, 14.07.2018

15:30 - 16:15 Silent Saga (Symphonic Power Metal)

16:30 - 17:15 Twist of Fate (Pop-Metal, Rock aus Emden)

17:30 - 18:15 Cyborg (Sci-Fi-Metal aus Hamburg)

18:30 - 19:15 Honeytruck (Hardrock, Punk, Metal aus Wildeshausen)

19:30 - 20:15 HeadGear (Alternative Metal mit Trompete)

20:30 - 21:15 Mental Arrest (Heavy Metal, Bremen)

21:30 - 22:15 Warrant (Speedmetal aus Düsseldorf)

22:30 - 23:15 We are Riot (Female Fronted Heavy Rock aus Berlin)

23:30 - 01:00 Tarchon Fist (Heavy Metal / NWOBHM / 80's Metal aus Bologna, Italien)

01:15 - 02:00 Mother of Exile (Rock aus Berlin)

Das Festival wird im Tierrechtszentrum, Hauptstraße 1, 27628 Sandstedt-Offenwarden stattfinden und die Tickets kosten 22,90 Euro und können im Festivalshop bestellt werden. Zur Einstimmung gibt es einen Trailer: Youtube.