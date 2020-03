DIE KREATUR: Deutsche Szene-Größen zeigen das Panoptikum

DIE KREATUR ist das neue Projekt zweier bekannter der internationalen Industrialszene: Dero Goi von OOMPH! und Chris Harms von LORD OF THE LOST veröffentlichen unter dem Namen DIE KREATUR am 22.05.2020 das Debütalbum "PANOPTIKUM" und heute die erste namensgebende Single.

Das Ganze bei Napalm Records. Tourdaten gibt es auch bereits.

ourdaten DIE KREATUR:

18.09.20 DE - Köln / Luxor

19.09.20 DE - Essen / Turock

25.09.20 DE - Hannover / Musikzentrum

26.09.20 DE - Hamburg / Grünspan

02.10.20 DE - Berlin / Columbia Theater

03.10.20 DE - München / Backstage Halle