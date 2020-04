DIE KREATUR ist 'Kälter als der Tod'

Hinter DIE KREATUR verbergen sich Dero Goi (OOMPH!) und Chris Harms (LORD OF THE LOST), Das Album "Panoptikum" wird am 22. Mai über Napalm Records erscheinen, hier ist daraus 'Kälter als der Tod': Youtube

Diese Lieder sind auf "Panoptikum" enthalten:

1. Die Kreatur

2. Kälter Als Der Tod

3. Unzertrennlich

4. Durch Die Nacht

5. Zwei 100%

6. Schlafes Braut

7. Untergang

8. Mensch / Maschine

9. Was Mir Am Wichtigsten Ist

10. Benutz Mich

11. Glück Auf!

12. Gott Verdammt

Bonus 1: Goldener Reiter

Bonus 2: Die Kreatur (Faderhead Remix)

Bonus 3: Kälter Als Der Tod (Solar Fake Remix)

In diesen Versionen wird das Album erhältlich sein:

1 CD Digipak (including all bonus tracks)

2 LP Gatefold Vinyl Black

2 LP Gatefold Vinyl Splatter - limitiert auf 400 Exemplare

Deluxe Box (2 CD, including “Panoptikum 1920”, exclusive patches, pins and photocards) - limitiert auf 500 Exemplare

Vorerst gelten auch noch die Tourdaten:

18.09.20 DE - Köln / Luxor

19.09.20 DE - Essen / Turock

25.09.20 DE - Hanover / Musikzentrum

26.09.20 DE - Hamburg / Grünspan

02.10.20 DE - Berlin / Columbia Theater

03.10.20 DE - München / Backstage Halle