DIMMU BORGIR mit neuer Single!

Was ist denn heute los? Nachdem KATAKLYSM und AT THE GATES heute bereits neue Videos veröffentlicht haben, zieht jetzt auch Norwegens Black-Metal-Flagschiff DIMMU BORGIR nach und veröffentlicht ein Video zur neuen Single 'Council Of Wolves And Snakes' vom am 04.05.2018 erscheinenden Album "Eonian".

Wir wünschen viel Spaß mit 'Council Of Wolves And Snakes'!