DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG mit Single

Tja, was verbirgt sich wohl hinter diesem Namen? Okay, unser Udo ist klar, aber dass er nichmal gemeinsame Sache macht mit den früheren Accept-Mitgliedern Bassist Peter Baltes und Gitarrist Stefan Kaufmann war nicht zu erwarten gewesen. Die Bande wird durch Udo Dirkschneiders Sohn Sven und Sängerin Manuela Bibert abgerundet und wird morgen die Single 'Where The Angels Fly' veröffentlichen, die kraftvoll und melodisch aus den Boxen dröhnt:

Fotocredit: AFM Records