DOJA CAT interpretiert ihren Welthit metallen

Die anerkannte Popkünstlerin DOJA CAT hat bereits einige Hits abgeliefert und ist damit im Business auf dem Weg, eine ganz Große zu werden. Nun hat sie ihren Hit 'Say So' in London bei den MTV EMA Awards in ein Metal-Gewand gewandet. Man darf ihr zu dieser Idee durchaus gratulieren. Dass die Mitmusiker wie verlaufene Trolle, veregnete Black Metaller oder depressive Thrasher aussehen - geschenkt. Unten gibt es noch zum Vergleich das Original, welches den sichtbaren Klickzahlen nach schon etwas öfter konsumiert wurde.

Quelle: youtube Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: doja cat hit metal version mtv awards november 2020 powermetalde