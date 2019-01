DORO: neue EP im März 2019

DORO ist nicht zu bremsen. Gerade hat sie 2018 zwei erfolgreiche Alben auf den Weg gebracht, da geht es am 08.03.2019 schon weiter.

An diesem Tag wird mit "Backstage To Heaven" eine Vinyl-EP veröffentlicht, die neben zwei Kooperationen mit Helge Schneider und Doug Aldrich auch zwei unveröffentlichte Live-Stücke beinhalten wird.

Das sieht dann so aus:

A-Seite:

1. Backstage To Heaven (feat. Helge Schneider)

2. Heartbroken (feat. Doug Aldrich)

B-Side:

3. Blood, Sweat and Rock n' Roll (live)

4. If I can't have you - No one will (feat. Johan Hegg) (live)

Bei Nuclear Blast kann man schon mal vorbestellen.