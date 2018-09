DORO in den Charts

Es ist keine große Überraschung, dass die deutsche Metal Queen so einige Charteinstiege vermelden kann. Hier sind die Erfolgsnachrichten in absteigender Reihenfolge:

Deutschland: Platz 1 (Vinyl), Platz 4 (allgemein)

Finnland: Platz 3

Schweden: Platz 3 (Vinyl), Platz 7 (physisch), Platz 18 (Hard Rock)

United KIngdom: Platz 2 in Rock, Platz 15 in Indie

Schweiz: Platz 13

Österreich: Platz 23

Belgien: Platz 57 (Flandern) und Platz 92 (Wallonien)

Frankreich: Platz 73

Wir gratulieren! Aus diesem freudigen Anlass hören wir uns doch nochmal die aktuelle Single 'If I Can't Have You, No One Will' an: Youtube.