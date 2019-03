DOUBLE CRUSH SYNDROME veröffentlicht Video zu 'Riot Act'

DOUBLE CRUSH SYNDROME veröffentlicht heute das Musikvideo zu 'Riot Act' - die Single zu "FULL CIRCLE - Last Exit Rock´n´Roll", ein Film von Andy Brings. Der Film erscheint am 26. April, 2019 auf Blue-Ray.

"Wenn ich geahnt hätte, was ich mit meiner Filmidee alles ins Rollen bringe... aber darauf kann man sich nicht vorbereiten. Das Universum hat die Idee von Tag eins an geliebt und supportet, und ein weiterer Höhepunkt war sicherlich der DOUBLE CRUSH SYNDROME Videodreh mit Scotti Hill von SKID ROW in London. Wir sind mittlerweile gut befreundet, aber trotzdem musste ich mich innerlich permanent kneifen, als wir zusammen 'Riot Act' performt haben. Es ist alles wahr und echt, so wie der Film. Ich bin sehr stolz." - Andy Brings