DOUBLE CRUSH SYNDROM im ZDF Fernsehgarten

Moment mal, ist das nicht daie Sendung für präsenile Frühaufsteher aus dem betreuten Wohnen? Verwechsel ich da etwas? Jedenfalls wird die Band am 18. August in der Sendung auftreten und ein noch nicht genanntes Lied spielen. Auslöser war wohl Sänger Andy Brings, den es für ein Schlager-Quiz in den Fernsehgarten verschlagen hatte. Brings: "Ich mache kein Geheimnis daraus, dass der gute, alte Schlager genauso in meiner DNA ist wie Heavy Metal und Punkrock. Wir hatten einfach Spaß dort, und Künstler wie Andy Borg sind absolute Könner. Da gibt es meinerseits keinerlei Berührungsängste. Im Gegenteil!"

Nun ja, das mag er so sehen. Jedenfalls darf die Band nun vor dem durchschnittlich etwas betagteren Publikum auftreten. Andy Brings: "Wir sind total geflasht, was für eine Ehre! Wir freuen uns mega dort aufzutreten, und werden uns was ganz Spezielles dafür einfallen lassen. Wir können nur Vollgas, sind entweder an oder aus, dazwischen gibt es nichts, und so werden wir das tun, was wir immer tun: TOTAL AUFDREHEN!"

Dann sollten sich schon mal die Sanitäter zur Reanimation bereit halten. Nicht, dass das Publikum den Titel der aktuellen Single 'Die For Rock 'n' Roll' wörtlich nehmen.

Natürlich muss Brings diese Aktion, die die Band mal wieder in die Schlagzeilen bringt (hat ja geklappt, wir berichten), unbedingt rechtfertigen: "Wir machen immer und ausschließlich das, was wir wollen. Man kann uns zu nichts zwingen, alles kommt aus uns heraus. Wenn wir Bock auf etwas haben, ist nichts ausgeschlossen. Wir denken nicht über die Erwartungshaltung festgefahrener, engstirniger Menschen nach. Jeder darf uns sehen und mögen. Rock 'n' Roll ist für alle da, und diese Message verbreiten wir gerne. Die Reaktionen auf unseren Spontanbesuch im Fernsehgarten waren aus jeder Ecke fast ausnahmslos positiv. Wir lieben was wir tun, und freuen uns wahnsinnig auf den Auftritt. Wir geben dem Rock die Action zurück!"

Demnächst spielt die Band bestimmt auch beim Tanztee im Seniorenheim um die Ecke. Wer nicht so lange warten will, kann am 18. Aiugust live dabei sein. Hier gibt es Tickets.

Hier ist das Video zur aktuellen Single: Youtube.