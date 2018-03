DRITTE WAHL: Video zu 'Runde Um Runde'

Am 16. März ist das neue Album "10" erschienen und auf Platz 12 der Albumcharts gestiegen. Hier ist das brandaktuelle Video zu dem Lied 'Runde Um Runde', gedreht in dem Rostocker Fischrestaurant "Zur Kogge": Youtube.

Die Band hatte viel Hilfe und bedankt sich bei "Annett Kolbe und dem ganzen Team des Fischrestaurants "Zur Kogge" (www.zur-kogge.de) und bei unseren Rostocker Musikantenkollegen MÖWE UND DIE ÖLMÜTZEN, MAINPOINT, ROSTDOCKS, VIETSMORGEN, ANTISPIELISMUS und NULLPUNKT. Großer Dank geht auch an Walter (Brockmann Drums)."

Die Band kommt in Kürze auch auf Tournee. Hier sind die Tourdaten:

23.03. Marburg / KFZ

24.03. Köln / Essigfabrik

13.04. Kiel / Pumpe

14.04. Potsdam / Waschhaus

04.05. Schweinfurt / Stattbahnhof

05.05. Cottbus / Gladhouse

07.-09.06. Interlaken (CH) (Greenfield Festival)

14.06. Merkers (Rock am Berg Open Air)

15.06. Ferropolis (With Full Force Festival)

06.07. Hünxe (Ruhrpott Rodeo Festival)

13.07. Oettersdorf (Open Air)

14.07. Glaubitz (Back To Future Festival)

04.08. Veltheim/Porta Westfalica (Festivalkult)

08.-12.08. Eschwege (Open Flair Festival)

17.08. Georgsmarienhütte (Hütte Rockt Festival)

30.08. Niedergörsdorf (Spirit Festival)

08.09. Rostock / IGA-PARK 30 JAHRE DRITTE WAHL (Special guest: Sondaschule)

30.11. Berlin / Astra Kulturhaus - 30 JAHRE DRITTE WAHL (+ Missstand (A))

01.12. Berlin / Astra Kulturhaus - 30 JAHRE DRITTE WAHL (+ Farben Lehre (PL))

14.12. Münster / Skaters Palace - 30 JAHRE DRITTE WAHL (+ SLIME) 15.12. Leipzig / Haus Auensee - 30 JAHRE DRITTE WAHL (+ SLIME)

