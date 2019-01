Das nächste Stück der bajuwarischen Haudraufe ist bei Youtube erschienen. Es ist das getragen-bedächtige 'Another Day In Hell' vom neuen Album "Trapped In Chaos", das am 18.01.2019 bei Napalm Records erscheinen wird.

