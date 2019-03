DYING GORGEOUS LIES veröffentlicht mit "The Hunter And The Pray" am 22. März via Massacre Records ihr neues Album. In Form von 'Hellfire' gibt es nun ein wahrlich sehenswertes Video daraus zu bestaunen. Sehr cool! YouTube.

Quelle: Massacre Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: dying gorgeous lies the hunter and the pray hellfire