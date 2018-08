DYNAZTY mit neuem Videomaterial

Die Schweden von DYNAZTY kommen bekanntlich am 28.09.2018 mit ihrem neuen Album "Firesign" um die Ecke und kredenzen bereits jetzt eine Single als Vorgeschmack: 'The Grey' bringt alle Vorzüge der Band auf den Punkt und überzeugt mit feinem Heavy Metal mit Hardrock-Schlagseite. Passend dazu: Das gesamte Video ist in Graustufen gehalten.

