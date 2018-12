Darkstorm-Festival 2018: Letztes Update zum Festival

Am 25.12.2018 findet in der Chemnitzer Stadthalle die 22. Auflage des Darkstorm-Festivals statt. Neben GOETHES ERBEN und LEBANON HANOVER werden unter anderen COVENANT und EISBRECHER auftreten. Der Einlass startet 15:45 Uhr.



Die offizielle Aftershow-Party findet im benachbarten Club "Fuchsbau" statt. Mit der Festivalkarte ist der Eintritt dort frei. Ansonsten kostet er 5 Euro.



An der Abendkasse wird es noch genügend Tickets geben. Sie werden 49 Euro kosten.



Das gesamte Programm sieht so aus:



Großer Saal



HELL BOULEVARD 16:25 - 16:55

NACHTBLUT 17:15 - 17:50

ASH CODE 18:10 - 18:50

WELLE:ERDBALL 19:10 - 19:50

LEBANON HANOVER 20:10 - 20:50

GOETHES ERBEN 21:10 - 21:50

COVENANT 22:10 - 22:55

EISBRECHER 23:20 - 0:50



Kleiner Saal

V2A 17:10 - 17:50

EISFABRIK 18:10 - 19:00

FUNKER VOGT 19:20 - 20:10

IN STRICT CONFIDENCE 20:45 - 21:45

AGONOIZE 23:20 - 0:20

Quelle: Inmove Redakteur: Swen Reuter Tags: darkstorm festival 2018 stadthalle chemnitz covenant lebanon hanover funker vogt in strict confidence ash code nachtblut geothes erben welle erdball agonoize eisbrecher running order abendkasse