Das De Mortem Et Diabolum-Festival findet doch statt

Längere Zeit war unsicher, ob das De Mortem Et Diabolum-Festival in Berlin im Dezember 2018 stattfinden wird, nun haben sich die Veranstalter mit den ersten drei Bandbestätigungen an die interessierte Öffentlichkeit gewandt. Neben den norwegischen Black Metallern ENDEZZMA wurden OPHIS und STREAMS OF BLOOD bestätigt. Weitere Bands sollen bereits zeitnah folgen.

Der Vorverkauf von Festivaltickets läuft bereits.