Das Glowing Ember Festival kommt nach Leipzig!

Die von Nauntown Music präsentierte Indoor-Festivalreihe "Glowing Ember Festivals" geht in die nächste Runde und schickt am 4.3.2017 in der Leipziger "Halle 5" (Windscheidestr. 51, 04277 Leipzig) folgendes Line Up in auf die Bühne: MEMORY FX, LOST ETERNITY, [SOON] und als Headliner GORILLA MONSOON. Karten gibt es für 15€ an der Abendkasse, Einlass ist um 19:00, die Show startet um 19:30!

