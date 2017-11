David Ellefson erweckt Combat Records zum Leben

MEGADETH-Bassist David Ellefson hat zusammen mit Thom Hazaert von der EMP Label Group (Ellefson Music Productions) über ein Jahr lang darauf hingearbeitet, und nun ist es so weit: Ab sofort gibt es das Thrash-Metal-Kultlabel Combat Records wieder, als Tochterlabel der EMP Label Group. Das Label "Combat" prangte bis einschließlich "Countdown To Extinction" auf allen MEGADETH-Alben, auch als die Band schon längst von Capitol Records unter Vertrag genommen worden war, so dass Ellefson sehr viel mit der "Combat"-Marke verbindet, die für ihn eine Ikone der Metalgeschichte darstellt.

Deshalb wolle das neue Combat Label ab 2018 das Erbe des Vorgängerlabels ehren, an den alten unabhängigen Geist jener frühen Tage anknüpfen und sowohl neue, brandheiße Künstler als auch etablierte Metalbands unterstützen. Klarstellungshalber betont man jedoch, dass der klassische Combat Backkatalog mit zahlreichen Klassikern von Künstlern wie eben MEGADETH, HELSTAR, EXODUS, NUCLEAR ASSAULT und vielen mehr nicht dem neuen Combat Label gehöre, sondern weiterhin von Sony Music angemessen vermarktet werde. Erste Signings und weitere Informationen sollen in Bälde folgen.

Quelle: Combat Records via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: combat records emp label group megadeth david ellefson