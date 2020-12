David Hasselhoff macht Metal!

"I've been looking for ... metal", aber da hätte ich nicht gesucht. Knight Rider und Pop-Nervensäge David Hasselhoff hat sich mit dem Projekt CueStack zusammengetan und ein Stück namens 'Through The Night' akustisch und visuell umgesetzt. Hört und staunt:







Seine Stimme passt aber wirklich nicht zu dem Lied, oder höre ich das alleine so? Man kann die EP mit dem Lied für 6 Euro im CueStack-Shop bestellen.

