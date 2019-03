Der DEVIL MASTER treibt es bunt

Gestern erschien das neue Album dieses Underground-Tipps aus Philadelphia. "Satan Spits On Children Of Light" ist eine deutliche Ansage, genau wie das gesamte Auftreten des Sextetts. Von diesem Album zu sehenhören ist bereits seit einiger Zeit das Stück 'Her Thirsty Whip'. Das wird noch interessant.

Foto: (c) bei Shang Whaley, Pressefreigabe Relapse Records