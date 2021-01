Der EISBRECHER macht von sich reden

Alexander Wesselsky und seine EISBRECHER machen mit einem neuen Album von sich reden. Am 12.03.2021 soll "Liebe Macht Monster" erscheinen. Beim Video zur ersten Single-Auskopplung mit dem Titel 'FAKK' kann man sich bereits jetzt amüsieren. Die Elektro-Industrial-Rocker nehmen dabei alle Poser mit dicker Hose auf die Schippe.

Gleichzeitig werden die folgenden Tour-Termine für 2021 bekannt gegeben.

18.03.21 Innsbruck (A) | Music Hall

19.03.21 Zürich (CH) | Xtra Limmathaus

20.03.21 Antwerpen (B) | Trix

21.03.21 Eindhoven (NL) | De Effenaar

23.03.21 London (UK) | O2 Academy Islington

25.03.21 Paris (F) | La Machine du Moulin Rouge

26.03.21 Strasbourg (F) | La Laiterie

27.03.21 Lyon (F) | CCO Villeurbanne

28.03.21 Barcelona (ES) | Razzmatazz2

30.04.21 Losheim am See (D) | Hexentanz (Headliner)

04.06.21 Wolfhagen (bei Kassel) (D) | Kulturzelt (Headliner)

17.07.21 Niedergörsdorf (D) | 30. Motorcycle Jamboree (Headliner)

18.07.21 Augsburg (D) | Sommer am Kiez (Headliner)

25.07.21 Köln (D) | Amphi Festival (Headliner)

19.08.21 Dinkelsbühl (D) | SummerBreeze (Headliner)

21.08.21 Busdorf (D) | Baltic Open Air (Headliner)

18.09.21 Neu-Ulm (D) | Volle Kraft Voraus Festival (Headliner)

05.11.21 Bochum (D) | RuhrCongress

06.11.21 Dresden (D) | Alter Schlachthof

07.11.21 Berlin (D) | Columbiahalle

11.11.21 Fürth (D) | Stadthalle

12.11.21 Hannover (D) | Swiss Life Hall

13.11.21 München (D) | Zenith

19.11.21 Wien (A) | Gasometer

20.11.21 Leipzig (D) | Haus Auensee

26.11.21 Hamburg (D) | edel-optics.de Arena

27.11.21 Ludwigsburg (D) | MHP Arena

28.11.21 Wiesbaden (D) | Schlachthof

Es bleibt zu hoffen, dass die Shows angesichts der fortgesetzten Corona-Pandemie auch wirklich stattfinden können.