Die Inder KRYPTOS kommen auf Tour!

Ein seltener Gast auf unseren Bühnen ist KRYPTOS, aber in diesem Jahr gibt es gleich fünfmal die Gelegenheit, die indischen Thrasher bei uns zu erleben:

28 JUN 2019 Hamburg (DE) Bambi Galore

29 JUN 2019 Nässjö (SE) Noselake Metal Festival

30 JUN 2019 Göteborg (SE) Truckstop Alaska

05 JUL 2019 Gouda (NL) StudioGonz

13 JUL 2019 Marburg (DE) TBA

16 JUL 2019 Köln (DE) Sonic Ballroom

19 JUL 2019 Fritzlar (DE) Rock am Stück

20 JUL 2019 Monheim am Rhein (DE) Sojus 7

21 JUL 2019 Żebbuġ (MT) The Garage

Die Band kommentiert: "It's time to feel the heat, Europe! Da wir gerne auf berühmte Songtitel anspielen, kommen wir in diesem Sommer mit "All Guns Blazing" zu euch und wir "Take No Prisoners. In dieser Runde werden wir zum ersten Mal in unserer langen und recht bizarren Bandgeschichte auch in Malta und Schweden aufkreuzen. Wie bei uns üblich, tauchen wir auch wieder in Deutschland und den Niederlanden auf - solltet ihr einen Haufen beschwipster Inder vor einer Tankstelle sehen, die schiefe Power-Balladen singen, dann greift euch ein Sixpack und gesellt euch zu uns. Bevor wir uns auf den Weg nach Europa machen, kommt unser brandneues Album raus - also besorgt euch gleich mehrere Kopien, damit wir uns endlich einen fetten Schlitten leisten können. Es werden noch mehr Konzerte dazukommen. Falls ihr uns bei euch in der Stadt, dem Dorf, im Schlafzimmer eurer Freundin spielen sehen wollt, dann schickt uns einfach eine freundliche Einladung. Wir freuen uns, euch Metal-Verrückte in wenigen Monaten zu sehen. Prost, Cheers, Skål und all das!"

Tickets gibt es bei Seaside Touring und eine Hörprobe haben die Jungs für uns auf Youtube bereit, aufgenommen auf dem Wacken Open Air 2017: Youtube.