Die Rockwelt trauert um BOB KULICK

Der amerikanische Gitarrist und Musikproduzent BOB KULICK ist im Alter von 70 Jahren völlig unerwartet verstorben. Er spielte zusammen mit den Großen des Musikbusiness, unter anderem LOU REED, KISS, MEAT LOAF, MICHAEL BOLTON und DIANA ROSS.



Sein Bruder Bruce Kulick verbreitete die traurige Nachricht gestern über Twitter:



"I am heartbroken to have to share the news of the passing of my brother Bob Kulick. His love of music, and his talent as a musician and producer should always be celebrated. Please respect the Kulick Family’s privacy during this sad time. RIP"

Quelle: Bruce Kulick Twitter Redakteur: Tommy Schmelz Tags: bob kulick