Diesen Stoff braucht ihr alle!

Gestern erschien das neue Album von THOMAS GODOJ. Es hört auf den Namen "Stoff" und bringt den Puls zum rasen. Wie schon auf dem Vorgänger "13 Pfeile" bewegt sich der beste deutsche Rocker mit Volldampf in Richtung modernem Metal, ohne dabei aber einen Jota seines Tiefgangs zu verlieren.



Einige Videos hat Thomas schon im Vorfeld veröffentlicht und sie geben einen schönen Querschnitt über seine musikalische und textliche Agenda. Da wäre einmal der 'Astronaut', der uns berichtet, was er sieht, wenn er von oben auf unsere Erde sieht. Etwas positiver ist 'So weit kommen', ein kraftvoller warmer Song gegen die Corona-Depression. Und seit gestern gibt es auch den fetzigen Titeltrack. So, und jetzt besorgt ihr euch alles den Stoff, denn "Stoff" ist, was glücklich macht!.

'Stoff':

'Astronaut':

'So weit kommen':