Doom Over Leipzig 2018: Kartenvorverkauf startet

Am 31.01.2018 startet der Kartenvorverkauf für das diesjährige DOL. Das Doom Over Leipzig wird vom 08.04.2018 bis zum 11.04.2018 an mehreren Orten in Leipzigs Süden stattfinden. Hauptbühne natürlich wird das ehrwürdige UT Connewitz sein. Im Umkreis des Festivals finden aber auch Ausstellungen und weitere Aktionen statt.

Die Bands, die die umtriebige Swansea Constellation bis heute für das Festival zusammengestellt hat, sind teilweise altbekannte Heroen oder Wiederkehrer, aber auch Untergrundperlen und solche, die es werden könnten.

OCCULTA, BIG & BRAVE, WREKMEISTER HARMONIES, CELESTE, THE BLACK HEART REBELLION, BELL WITCH, FATHER MURPHY & JARBOE, THE OCEAN, MYRKUR, KHEMMIS, SANNHET, BISON und ALDA.

Die Tickets gibt es hier zu erwerben.