ECHO 2018: Die Nominierten

Der deutsche Musikpreis ECHO wird am 12. April in Berlin verliehen werden. Unter den Nominierten ist auch EISBRECHER, die NDH-Band aus Augsburg, deren aktuelles Album bis an die Spitze der Charts vorstoßen konnte. Auch wenn die Nominierungen in einigen Kategorien sehr obskurer Natur sind, freuen wir uns für den Newcomer, der nun gegen die TOTEN HOSEN antritt, die ebenfalls in der Kategorie "Rock National" nominiert wurden. Alle Nominierten findet man auf echopop.de.

EISBRECHEr wird am 8. September in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ihr eigenes Festival unter dem Namen VOLLE KRAFT VORAUS organisieren. Mit dabei werden unter anderem DIE KRUPPS, ZEROMANCER und OOMPH! sein.